Необходимо знать сразу все 3 языка: Delphi, PHP, extJS На доработку движка (PHP, extJS) и программы к нему (Delphi). Немного из того что требуется: 1.) приделать чат между программой ...
Прикладное ПО1 заявка
Закрыт
10 лет назад
Необходимо знать сразу все 3 языка: Delphi, PHP, extJS На доработку движка (PHP, extJS) и программы к нему (Delphi). Немного из того что требуется: 1.) приделать чат между программой ...
Имеется проект где юзерам раздаются задания для дальнейшего их выполнения, там есть тайм трекер по которому отслеживается выполнение этих задач. Необходимо накодить в админку движка и в ...
Должно распознавать линки на определенной странице и открывать их все разом, возможна задежка между открываниями линков. На странице линки открываются через нажатие, обработчик события javascript. Далее нужно сграббить информацию с этих страниц такую как мыло, ...