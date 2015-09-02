Raymon

Михаил Raymon

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Delphi, PHP, extJS

    Необходимо знать сразу все 3 языка: Delphi, PHP, extJS На доработку движка (PHP, extJS) и программы к нему (Delphi). Немного из того что требуется: 1.) приделать чат между программой ...

    DelphiPHP
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Кодить новые возможности в движок и программу (PHP, extJS, Delphi)

    Имеется проект где юзерам раздаются задания для дальнейшего их выполнения, там есть тайм трекер по которому отслеживается выполнение этих задач. Необходимо накодить в админку движка и в ...

    DelphiPHP
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать личное расширение для хрома

    Должно распознавать линки на определенной странице и открывать их все разом, возможна задежка между открываниями линков. На странице линки открываются через нажатие, обработчик события javascript. Далее нужно сграббить информацию с этих страниц такую как мыло, ...

    JavaScript
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад