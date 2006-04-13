RedFroggy

Анатолий Бабыкин RedFroggy

 
45 летРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

С++ Builder 6.0, базы данных на основе СУБД MySQL, технологии COM/DCOM, WinSocket

Микропроцессорные системы

Опыт работы - более 8 лет

MySQL
Отзывы заказчиков
media500
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$60
10 баллов
16 лет назад
Есть заказ на С++ буилдере 6
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
RomanB
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$0
10 баллов
18 лет назад
Приложение сервер-клиент для снятия скриншотов с сервера на клиенте под D3D
Все сделали в срок. Качественно, быстро, профессионально.
Отличный заказчик. Интересная работа, согласование вопросов решалось быстро и по делу. Оплату произвёл вовремя и в полном объёме. Очень доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Романом.
Ответный отзыв
mokus
Гость 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$300
10 баллов
18 лет назад
Демонстрационная программа
Хорошая команда. Профессионально и в срок всё сделали. Надеюсь будет повод обратиться ещё раз.
Сотрудничеством с Дмитрием доволен. Заказчик подробно изложил задачу, оперативно решались воникавшие технические вопросы. Оплату произвёл вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с этим человеком по новым проектам.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
3 отзыва
от $50
от 5 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $50
от 5 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $50
от 5 дней
нет рейтинга