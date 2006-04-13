С++ Builder 6.0, базы данных на основе СУБД MySQL, технологии COM/DCOM, WinSocket
Микропроцессорные системы
Опыт работы - более 8 лет
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
18 лет назад
Все сделали в срок. Качественно, быстро, профессионально.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Интересная работа, согласование вопросов решалось быстро и по делу. Оплату произвёл вовремя и в полном объёме. Очень доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Романом.
$300
10 баллов
18 лет назад
Хорошая команда. Профессионально и в срок всё сделали. Надеюсь будет повод обратиться ещё раз.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Дмитрием доволен. Заказчик подробно изложил задачу, оперативно решались воникавшие технические вопросы. Оплату произвёл вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с этим человеком по новым проектам.
Прикладное ПО
3 отзыва
от $50
от 5 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $50
от 5 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $50
от 5 дней
нет рейтинга