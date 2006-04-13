mokus

Гость mokus

 
46 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
bsa2000
Сергей 
47 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2300
10 баллов
17 лет назад
Web приложение IIS + MS SQL
Очень доволен сотрудничеством. Заказчик проявил себя исключительно с хорошей стороны. Показал себя надежным и ответственным партнером. Как исполнителю мне понравилось, что заказчик строго придерживался спецификаций, сопровождавших каждое отдельное техническое задание. Тем самым строго соблюдался заранее оговоренный объем работ. Хорошее впечатление осталось и от того, что оплата каждого этапа производилась своевременно. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Работа выполнена профессионально, вовремя и качественно. Ошибки исправляются практически сразу. Исчерпывающий уровень знаний в .NET и системных вопросах. Человек адекватный и здравомыслящий. Очень благодарен, надеюсь продолжить сотрудничество.
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RedFroggy
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$300
10 баллов
18 лет назад
Демонстрационная программа
Сотрудничеством с Дмитрием доволен. Заказчик подробно изложил задачу, оперативно решались воникавшие технические вопросы. Оплату произвёл вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с этим человеком по новым проектам.
Хорошая команда. Профессионально и в срок всё сделали. Надеюсь будет повод обратиться ещё раз.
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