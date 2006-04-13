$2500
Есть сайт, дизайн в целом устраивает. Нужно, в рамках общей концепции внедрить систему управления контентом.
Веб-программирование50 заявок
Закрыт
17 лет назад
Есть сайт, дизайн в целом устраивает. Нужно, в рамках общей концепции внедрить систему управления контентом.
Нужно красивое и качественное win32-приложение для заполнения бумажных форм с редактором шаблонов и XMLsign+SOAP - экспорт данных документация
Приложение на IIS + MS SQL 2000 + ActiveX модуль Всего до 10-12 экранных форм и столько же отчётов
Красивый демонстрационный интерфейс на 6-7 форм, удалённый доступ к БД, печать 2-3 форм на термопринтере