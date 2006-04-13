Очень доволен сотрудничеством. Заказчик проявил себя исключительно с хорошей стороны. Показал себя надежным и ответственным партнером. Как исполнителю мне понравилось, что заказчик строго придерживался спецификаций, сопровождавших каждое отдельное техническое задание. Тем самым строго соблюдался заранее оговоренный объем работ. Хорошее впечатление осталось и от того, что оплата каждого этапа производилась своевременно. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.