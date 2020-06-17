Делаю свою работу
Привет, меня зовут Дмитрий. Мне 22 года. Проживаю в данный момент в Великом Новгороде, до этого жил в Оренбурге.
Занимаюсь обработкой и ретушью фотографий около года.
Кроме этого делаю отрисовку логотипов, обтравку изображений(с заменой фона и тд)
Мокап, удаление объектов(или же людей) с фото, тоже умеем.
На weblancer.net не так давно, но у меня все еще впереди. Знакомлюсь с сайтом по чуть-чуть.
К работе отношусь серьезно, выполняю работу в срок
За правки не требую оплаты, хоть будет их несколько десятков, доведу заказ до кондиции которая устроит вас.
Портфолио загружу в близжайшее время
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