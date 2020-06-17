Делаю свою работу

Привет, меня зовут Дмитрий. Мне 22 года. Проживаю в данный момент в Великом Новгороде, до этого жил в Оренбурге.

Занимаюсь обработкой и ретушью фотографий около года.

Кроме этого делаю отрисовку логотипов, обтравку изображений(с заменой фона и тд)

Мокап, удаление объектов(или же людей) с фото, тоже умеем.

На weblancer.net не так давно, но у меня все еще впереди. Знакомлюсь с сайтом по чуть-чуть.

К работе отношусь серьезно, выполняю работу в срок

За правки не требую оплаты, хоть будет их несколько десятков, доведу заказ до кондиции которая устроит вас.

Портфолио загружу в близжайшее время