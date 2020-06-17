Redya

Дмитрий Redya

 
27 летРоссия/Великий Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Делаю свою работу

Привет, меня зовут Дмитрий.  Мне 22 года.  Проживаю в данный момент в Великом Новгороде, до этого жил в Оренбурге.

Занимаюсь обработкой и ретушью фотографий около года. 

Кроме этого делаю отрисовку логотипов, обтравку изображений(с заменой фона и тд)

Мокап, удаление объектов(или же людей) с фото, тоже умеем.

На  weblancer.net не так давно, но у меня все еще впереди. Знакомлюсь с сайтом по чуть-чуть.

К работе отношусь серьезно, выполняю работу в срок

За правки не требую оплаты, хоть будет их несколько десятков, доведу заказ до кондиции которая устроит вас.

Портфолио загружу в близжайшее время

 

МокапРетушь фото