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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
6 лет назад
Работа была выполнена без замечаний. Рекомендую
Ответный отзыв
Быстро сговорились. При том, что я кое-что перепутал под конец, был понятлив.
$54
9 баллов
6 лет назад
Отличная работа! Выполняет качественно и быстро.
Ответный отзыв
Задача поставленна ясно, все материалы по порядку, оплата своевременная.