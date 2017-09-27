RegularRoman

Роман Киселев RegularRoman

 
32 годаРоссия/Иркутск
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Занимаюсь 3д графикой более 8 лет.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
GrenzV
46 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Чертеж и 3Д противня
Работа была выполнена без замечаний. Рекомендую
Быстро сговорились. При том, что я кое-что перепутал под конец, был понятлив.
Ответный отзыв
Egor_1896
27 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$54
9 баллов
6 лет назад
Нарисовать 3D модели продукции
Отличная работа! Выполняет качественно и быстро.
Задача поставленна ясно, все материалы по порядку, оплата своевременная.
Ответный отзыв