RiTa86

Марина RiTa86

 
37 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

Добрый день, уважаемые заказчики!

Предлагаю услуги по написанию текстов:

  • оптимизированных под поисковые системы
  • грамотных, полезных и интересных без воды
  • с картинками, правильной структурой, ссылками на другие публикации.
Меня зовут Марина Дидковская и я копирайтер с 12-тилетним опытом работы с крупными компаниями и интернет-магазинами.

Мои статьи и seo-тексты помогают:

  • в поисковом продвижении
  • в информировании потенциальных клиентов о товарах или/и новинках
  • наладить диалог с аудиторией
  • прорекламировать товары
  • стимулировать новые покупки
Буду рада сотрудничеству. 
Отзывы заказчиков
yuracrimea
Юрий 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва(-1)
$10
10 баллов
13 лет назад
Создание ряда статей о собаках
Приятный исполнитель. Знает то что делает. Заказанные статьи получил оперативно как и договаривались.
Очень довольна сотрудничеством! Четкие задания и своевременная оплата. С удовольствием буду работать с этим заказчиком в будущем!
Ответный отзыв
Shumar_Oleg
Олег Шумар 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Копирайт по теме страхования
Было очень приятно получить 100% уникальные статьи за один день. Обязательно обращусь еще, и всем рекомендую!
Было очень приятно работать с этим заказчиком. Четко формулирует задачи. Быстрая оплата. Всегда на связи. С удовольствием буду сотрудничать с Олегом в будущем.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $3
от 1 дня
#630
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#4076