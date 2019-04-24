Хотите результат с wow-эффектом? Тогда Вы по адресу.
Перечень услуг которые Вы можете у меня заказать:
- Веб дизайн: сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет магазин, landing page.
- Баннера: на сайт, Google Adwords, Яндекс Директ и др.
- Дизайн полиграфии: визитные карты, каталоги, брошюры, наружная реклама и др.
- Дизайн соц. сетей: обложки, аватарки, оформление постов, шаблоны постов, instagram.
- Презентации: маркетинг кит, презентация для печати, PDF, Power Point и др.
- Масштабные проекты: логотипы, оформление торговой точки, фирменный стиль, брендбук.
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$80
средняя цена заказа
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
5 лет назад
Все быстро качественно и в срок. Влад предложил несколько вариантов концепций одна из которых подошла под задумку. Спасибо будем работать!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству.
Баннеры
нет отзывов
от $12
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
нет рейтинга