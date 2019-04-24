Richieonfire

Влад Richieonfire

 
28 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Хотите результат с wow-эффектом? Тогда Вы по адресу.

Перечень услуг которые Вы можете у меня заказать:

  • Веб дизайнсайт-визитка, корпоративный сайт, интернет магазин, landing page.
  • Баннерана сайт, Google Adwords, Яндекс Директ и др.
  • Дизайн полиграфии: визитные карты, каталоги, брошюры, наружная реклама и др.
  • Дизайн соц. сетей: обложки, аватарки, оформление постов, шаблоны постов, instagram.
  • Презентации: маркетинг кит, презентация для печати, PDF, Power Point и др.
  • Масштабные проекты: логотипы, оформление торговой точки, фирменный стиль, брендбук.
БрендбукСайт-визиткаGoogle Ads
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
vebest
Андрей 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Концепт дизайна приложения для стационарного андроид телефона
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Taren91
Андрей 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Составить фото колаж - креатив - игры пристолов
Все быстро качественно и в срок. Влад предложил несколько вариантов концепций одна из которых подошла под задумку. Спасибо будем работать!
Отличный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Баннеры
нет отзывов
от $12
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
нет рейтинга