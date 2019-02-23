С/С++ программист (Junior) и дизайнер интерфейсов

Привет!

Меня зовут Никита, мне 20 лет и я специализируюсь на языках программирования С/С++. С недавнего времени (а, если точнее, то около полугода) изучаю С# (в основном для разработки под Unity). Разбираюсь в паттернах проектирования, имеется опыт в дизайне интерфейсов и их проектировании.

Кроме того, занимаюсь дизайном интерфейсов для интернет-магазинов, сайтов-лонгридов, а также приложений и видеоигр. В портфолио представлены не все, а только удачные (на мой взгляд) работы. При необходимости, предоставлю больше.