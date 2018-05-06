Riko_Mushi

Вероника Riko_Mushi

 
28 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Графический дизайнер\студент\художник

Графика\Логотипы\визитки\буклеты\плакаты\иконки\ минимально 3D 

Умеренный прайс

Портфолио
Фирменный стиль
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#746
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#1087
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#2690