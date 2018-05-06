Графический дизайнер\студент\художник
Графика\Логотипы\визитки\буклеты\плакаты\иконки\ минимально 3D
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Портфолио
- Афиша для аниме пати216 просмотров
- Визитка198 просмотров
- Разработка визиток209 просмотров
- Разработка визиток218 просмотров
- Жук Робот201 просмотр
- Плакат к фестивалю и буклет198 просмотров
- Монограмма114 просмотров
- Иконки179 просмотров
- Лого148 просмотров
- Лого для Магазина148 просмотров
- Летеринг185 просмотров
- Птица150 просмотров
Фирменный стиль
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#746
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#1087
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#2690