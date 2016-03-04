Мне нужен специалист по CPA трафику для жителей Израиля Я провожу бесплатные мастер-классы и мне нужны регистрации НО!!!! Это только для жителей Израиля, лишбы толпа мне НЕ НУЖНА!!!
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Закрыт
8 лет назад
Мне нужен специалист по CPA трафику для жителей Израиля Я провожу бесплатные мастер-классы и мне нужны регистрации НО!!!! Это только для жителей Израиля, лишбы толпа мне НЕ НУЖНА!!!
Задание: собрать людей на продающий вебинар лендинг: [url=http://finance.eldam-it.com/]http://finance.eldam-it.com/[/url] ЦА: русскоязычные жители Израиля от 25 до 60 лет интересующиеся: бизнес, финансы, образование, саморазвитие... Условие: иметь успешные кейсы и опыт организации таких мероприятий Дата вебинара: 9 февраля 2016 Бюджет: примерно 1,000р