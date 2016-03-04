Rita26

Рита Бекерман Rita26

 
46 летИзраиль/Нетания
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует

  • Собрать людей на продающий вебинар

    Задание: собрать людей на продающий вебинар  лендинг: [url=http://finance.eldam-it.com/]http://finance.eldam-it.com/[/url] ЦА: русскоязычные жители Израиля от 25 до 60 лет интересующиеся: бизнес, финансы, образование, саморазвитие... Условие: иметь успешные кейсы и опыт организации таких мероприятий Дата вебинара: 9 февраля 2016 Бюджет: примерно 1,000р

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад