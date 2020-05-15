Ritablanch

Нужен репетитор по экономике, программа университета
- Уроки и Репетиторство3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Хочу учить географию и историю Украины. Кто поможет?Уроки и Репетиторство7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести файл (1,5 страницы) на итальянский сегодня срочно!Переводы36 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу учителя по итальянскому языку.Уроки и Репетиторство3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести текст на итальянский. Укажите, пожалуйста, стоимость. Тестовое задание - перевод 1 предложения. Текст общей тематики.Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо перевести 1 страницу с итальянского на русскийПереводы34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен перевод инструкции с итальянского на русский язык. Документ примерно на 20-25 страниц.Переводы19 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, ищу исполнителя на 100 статей, на финском языке. (100 статей каждая по 2500 символов, 250к символов)тематика - азарт, развлечения, игрыкто может написать текста, прошу указать в откликах сроки и стоимостьКопирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Розв'язати всього 15 диференціальних рівнянь.Вища математика. Останній термін 12.05 18:00. Останній термін 12.05 18:00. Останній термін 12.05 18:00. Останній термін 12.05 18:00.Останній термін 12.05 18:00.Контрольные, Задачи и Тесты4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести текст на шведский. Бытовой , без специфической терминологии. В идеале чтоб была возможность переводить с английского на шведский , если только русс-шв тоже подойдёт.Объём 10 страниц стандартным шрифтом. Укажите стоимость и срокиПереводы14 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать 30 страниц по сравнительной концептологии (немецкий и украинский языки) по предоставленному плану. Предлагайте сроки выполнения и стоимость. Детали скину в личку. АРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт5 лет назад