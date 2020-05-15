Ritablanch

Рита Бланш Ritablanch

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Нужен перевод, копирайтинг или магистерская - тогда Вам ко мне!
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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  • Перевод на итальянский

    Нужно перевести текст на итальянский. Укажите, пожалуйста, стоимость. Тестовое задание - перевод 1 предложения. Текст общей тематики.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Копирайт финский

    Добрый день, ищу исполнителя на 100 статей, на финском языке. (100 статей каждая по 2500 символов, 250к символов)тематика - азарт, развлечения, игрыкто может написать текста, прошу указать в откликах сроки и стоимость

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вища математика

    Розв'язати всього 15 диференціальних рівнянь.Вища математика. Останній термін 12.05 18:00. Останній термін 12.05 18:00. Останній термін 12.05 18:00. Останній термін 12.05 18:00.Останній термін 12.05 18:00.

    Контрольные, Задачи и Тесты4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод на шведски

    Нужно перевести текст на шведский. Бытовой , без специфической терминологии. В идеале чтоб была возможность переводить с английского на шведский , если только русс-шв тоже подойдёт.Объём 10 страниц стандартным шрифтом.  Укажите стоимость и сроки

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Раздел научной работы

    Необходимо написать 30 страниц по сравнительной концептологии (немецкий и украинский языки)  по предоставленному плану. Предлагайте сроки выполнения и стоимость. Детали скину в личку. А

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

MariaArt
Мария 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
7 баллов
5 лет назад
Перевод на итальянский
Работа сделана, принята, оплату так и не увидела
Благодарю за сотрудничество
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