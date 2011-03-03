$250
Необходимо создать фирменный стиль для компании, производителя оборудования для переработки отходов. Подробности заказа в прикрепленном файле.
Фирменный стиль1 исполнитель
Закрыт
13 лет назад
Необходимо создать фирменный стиль для компании, производителя оборудования для переработки отходов. Подробности заказа в прикрепленном файле.
Разработка логотипа и фирменного стиля для коммандитного товарищества.
Необходимо создать 5 смешных иллюстраций для презентации нового проекта - компании "НВБ Энергия" (специализация - консалтинг в области госзаказа). Размер: 800Х600. Простой черно-белый рисунок карандашом или фломастером. Рисунки должны быт эмоциональными ...
Необходимо создать фирменный стиль консалтинговой компании в области государственных закупок. • Логотип (цветной и ч/б) • Персональная визитная карточка • Корпоративная визитная карточка • Фирменный бланк • Презентационная папка • Шаблон презентации – 3 ...