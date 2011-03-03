Спасибо большое Елене за прекрасный фирменный стиль для нашего нового проекта. Замечательно, когда есть возможность опереться на креативного профессионала. Еще лучше, когда есть возможность выстроить партнерские отношения. Мы, некоторым образом рисковали, предоставив почти полную творческую свободу Елене. Риск оказался абсолютно оправдан. Считаю, что такой подход самый эффективный способ сотрудничать с Еленой: создайте разумное, информативное ТЗ (формат был предложен Еленой) и постарайтесь не мешать профессионалу работать. Полностью довольны результатами и качеством коммуникаций. Безусловно, будем работать еще.