RoLer

Роман RoLer

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

RUSINA
Елена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
32 отзыва
$350
10 баллов
14 лет назад
Фирменный стиль для консалтинговой компании
Очень приятно было работать с Романом - заказчик- мечта) Оперативно и доходчиво вносит правки, всегда на связи, моментальная оплата и просто очень приятный в общении человек! Все бы заказчики были такими) Рекомендую!
Спасибо большое Елене за прекрасный фирменный стиль для нашего нового проекта. Замечательно, когда есть возможность опереться на креативного профессионала. Еще лучше, когда есть возможность выстроить партнерские отношения. Мы, некоторым образом рисковали, предоставив почти полную творческую свободу Елене. Риск оказался абсолютно оправдан. Считаю, что такой подход самый эффективный способ сотрудничать с Еленой: создайте разумное, информативное ТЗ (формат был предложен Еленой) и постарайтесь не мешать профессионалу работать. Полностью довольны результатами и качеством коммуникаций. Безусловно, будем работать еще.
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mixart001
Михаил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
$70
10 баллов
14 лет назад
Создать 5 смешных иллюстраций для презентации
Работать было легко и приятно. Чёткое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую всем и сам буду рад поработать в других проектах Романа.
Заказ выполнен качественно и точно в срок. Нельзя не отметить творческий подход к решению поставленной задачи. Буду обращаться сам и рекомендую другим. Михаил, большое спасибо!
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