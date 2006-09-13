Robert2006

Гость Robert2006

 
40 лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Опытный FLASH программист для проекта icharacters

    Господа, Требуется опытный FLASH программист для проекта icharacters. Это будет система, с помощью которой пользователи смогут методом комбинирования ( фоторобота ) создавать говорящего персонажа для расположения его на своём веб сайте. Примерный интерфейс, который надо будет запрограммировать http://creatorstudios.com/icharacters/svt/box-6.html главные пункты - ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка Flash-Персонажей

    Господа художники, Более подробно техническое задание вы можете увидеть здесь http://www.creatorstudios.com/4artists/ Ждём Ваших предложений с примерами работ, предполагаемыми сроками и стоимостью. Просьба только не писать такие сообщения, как "стучи, договоримся". Заранее Спасибо, Команда Real Talking Heads

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка сайта игры для моб.тел.

    Господа, Имеется сайт www.creatorgames.com посвещенный игре для мобильного телефона "Mobile Cat", который необходимо раскрутить, ориентируясь на Американский рынок. Оплата по WebMoney или банковскому переводу, $1 за каждую проданную игру.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Простое web-программирование

    $50

    И так. Сама страничка, графика, хтмл уже есть. Требуется только "запрограммировать", чтобы … На заглавной страничке пользователь мог ввести своё имя и е-маил адрес, затем нажать "submit". Создаётся "учётная запись" и пользователю на е-маил отсылается персональный линк, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
romanos
Роман 
33 годаСША
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
0 баллов
17 лет назад
Разработка Flash-Персонажей
Прислал профессионально нарисованый растровый рисунок, позже узнал что работа состоит во flash-разработке и прислал первый flash-персонаж уровня как в т.з. http://www.creatorstudios.com/4artists/ Заказчик отказался сотрудничать, я вернул 2/5 предоплаты. После чего мы опять с ним нашли общий контакт и я приступил к работе. Не получив предоплаты, начал работу. Задача заключалась в расставлении точек как на представленном заказчиком png-рисунке. Это задача была выполнена. В разговоре о разработке заказчик не говорил о (цитирую из отзыва) " То есть например, поднимая контрольные точки в уголках рта , персонаж бы, по средствам морфа, улыбнулся.". Заказчик некорректно поставил задачу. Работа была выполнена как он сказал в разговоре icq, после чего он не стал цеременится и неожиданно порвал со мною связь. Robert2006, почему бы не научится писать Т.З. + включить в него все все тончайшие детали, а не марочить голову в icq.?
Поработав с Романом над двумя проектами, пришёл к выводу, что его главная цель - это получить предоплату, для чего он с радостью пообещает всё, что заказчик хочет услышать. А потом хоть трава не расти. В данном проект задача была создать высококачественные, детализированные векторные персонажи. Как пример своей работы он прислал великолепную, по его словам векторную, картинку. http://img231.imageshack.us/img231/5543/durilka1zz3.gif Но по получению предоплаты, качество работы катастрофически упало. Прислать первую работу в векторном формате он тоже не смог, из чего можно было лишь заключить что он её просто подобрал где-то в интернете. После ещё одной попытки не приведшей к улучшению качества его работ, 1/3 предоплаты он всё же вернул, сказав что больше нет. Во втором же проекте, одна из под-задача, за которую он взялся, было создать во Флеш точки контролирования морфа для растровой картинке персонажа. То есть например, поднимая контрольные точки в уголках рта , персонаж бы, по средствам морфа, улыбнулся. Мы договорились, что предоплату он получит предоставив SWF файл с работающим морфом. Вместо чего он просто нарисовал во Флеши кружки, на тех местах, где должны были быть контрольные точки. После моего замечания, что это не совсем то, о чем мы договаривались, он прислал нечто, похожее на морф. Персонаж действительно мигал глазами. НО при покадровом просмотре оказалось, что это не программный морф, а отдалённо подобны эффект достигнутый за счёт ручного масштабирования и вращения отдельных отрезанных элементов лица персонажа. http://img161.imageshack.us/img161/6329/durilkarm8.gif Как и в первом проекте, выдавая чужой растровый персонаж за свой векторный, Роман пытался ввести меня в заблуждения с целью получения предоплаты и сокрытия своей некомпетентности для дальнейшей работы.
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