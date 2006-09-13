Robert2006

И так. Сама страничка, графика, хтмл уже есть. Требуется только "запрограммировать", чтобы … На заглавной страничке пользователь мог ввести своё имя и е-маил адрес, затем нажать "submit". Создаётся "учётная запись" и пользователю на е-маил отсылается персональный линк, ...