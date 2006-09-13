Robert2006

Господа, Требуется опытный FLASH программист для проекта icharacters. Это будет система, с помощью которой пользователи смогут методом комбинирования ( фоторобота ) создавать говорящего персонажа для расположения его на своём веб сайте. Примерный интерфейс, который надо будет запрограммировать http://creatorstudios.com/icharacters/svt/box-6.html главные пункты - ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Господа художники, Более подробно техническое задание вы можете увидеть здесь http://www.creatorstudios.com/4artists/ Ждём Ваших предложений с примерами работ, предполагаемыми сроками и стоимостью. Просьба только не писать такие сообщения, как "стучи, договоримся". Заранее Спасибо, Команда Real Talking HeadsИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Господа, Имеется сайт www.creatorgames.com посвещенный игре для мобильного телефона "Mobile Cat", который необходимо раскрутить, ориентируясь на Американский рынок. Оплата по WebMoney или банковскому переводу, $1 за каждую проданную игру.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
И так. Сама страничка, графика, хтмл уже есть. Требуется только "запрограммировать", чтобы … На заглавной страничке пользователь мог ввести своё имя и е-маил адрес, затем нажать "submit". Создаётся "учётная запись" и пользователю на е-маил отсылается персональный линк, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад