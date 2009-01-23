Охарактеризую Алексея как четкого и серьезного заказчика! Грамотное, подробное, и продуманное ТЗ, с описанием всех пожеланий и требований. Постоянно на связи, человек слова, просто приятно работать. А главное, оплату выполнил в срок и даже немного переплатил. Рекомендую к сотрудничеству.