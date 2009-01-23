Roman104

Роман Ивченко Roman104

 
40 летУкраина/Макеевка
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
AleksRF
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Написать программу
Отличный программист. Хорошо знает delphi, задачу схватывает на лету. Работа была выполненна в полном объеме в срок и за разумные деньги. Приятно работать с человеком.
Охарактеризую Алексея как четкого и серьезного заказчика! Грамотное, подробное, и продуманное ТЗ, с описанием всех пожеланий и требований. Постоянно на связи, человек слова, просто приятно работать. А главное, оплату выполнил в срок и даже немного переплатил. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
denis_ko
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Написать несложный десктопный парсер
Все супер. Никаких замечаний. Продолжаем сотрудничать.