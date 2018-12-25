Приятное глазу оформление информации, которая будет размещена на сайте.

Иностранные языки: Английский(разговорный), Украинский (разговорный), Русский (родной)Компьютерные навыки:Отлично владею программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDrawЛичные навыки:

чутье художника, эстетический вкус, креативность сдерживаемая четкими представлениями о том, какого рода информация будет представлена на заказанном сайте. Умение находить общий язык с коллегами, пунктуальность.