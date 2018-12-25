Приятное глазу оформление информации, которая будет размещена на сайте.
Иностранные языки: Английский(разговорный), Украинский (разговорный), Русский (родной)Компьютерные навыки:Отлично владею программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDrawЛичные навыки:
чутье художника, эстетический вкус, креативность сдерживаемая четкими представлениями о том, какого рода информация будет представлена на заказанном сайте. Умение находить общий язык с коллегами, пунктуальность.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Студия дизайна УФО89 просмотров
- Интернет Магазин компьютерных комплектующих84 просмотра
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!