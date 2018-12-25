RomanWD

Роман RomanWD

 
39 летУкраина/Кривой Рог
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Приятное глазу оформление информации, которая будет размещена на сайте.

Иностранные языки: Английский(разговорный), Украинский (разговорный), Русский (родной)Компьютерные навыки:Отлично владею программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDrawЛичные навыки:

чутье художника, эстетический вкус, креативность сдерживаемая четкими представлениями о том, какого рода информация будет представлена на заказанном сайте. Умение находить общий язык с коллегами, пунктуальность.

IllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
YourGambling
Николай 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Дизайн для экономической онлайн игры на тему гонок
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!