Roman_Huskar

Роман Чебунин Roman_Huskar

 
32 годаРоссия/Иваново
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстка сайтов. Веб программирование. SEO оптимизация

Приветствую.

Чем могу быть полезен.

  • Верстка сайтов. Адаптивный дизайн, мобильные версии
  • SEO оптимизация
  • Доработка текущих решений. Внесение изменений в установленные модули.
  • Техническая и информационная поддержка сайтов
Верстка сайтаSEO-оптимизация
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