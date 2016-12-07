RostislaB

Ростислав RostislaB

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Не покладая рук! Работаю для тебя!

Эмоциональный, клёвый, продающий дизайн сайтов 

2 года успешной работы в Америке.

Дизайн – первое, что видит ваш клиент на сайте. Так давайте же сделаем его таким, каким его хочет видеть покупатель!

Именно дизайн делает простого посетителя Вашим покупателем!

Мой mail: [email protected]

Портфолио

Дизайн сайтов
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$5/час
от $30от 2 часов
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