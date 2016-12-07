Не покладая рук! Работаю для тебя!
Эмоциональный, клёвый, продающий дизайн сайтов
2 года успешной работы в Америке.
Дизайн – первое, что видит ваш клиент на сайте. Так давайте же сделаем его таким, каким его хочет видеть покупатель!
Именно дизайн делает простого посетителя Вашим покупателем!
Мой mail: [email protected]
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Портфолио
- Лого: Бабочка противостояние инь ян345 просмотров
- Лого: Альфа и Омега - Космос407 просмотров
- Лого: Альфа и омега распад355 просмотров
Дизайн сайтов
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