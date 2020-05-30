Rozvini

Свирид Rozvini

 
25 летУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Готов взяться за работу

Выполняю монтаж видео/аудио.

При необходимости могу отправить примеры работ.

Буду рад сотрудничать.

Мой канал:

www.youtube.com/channel/UCTEHX-vTXw1mMbG2UpZrWug

Мой instagram: @ranime1n

Мой Kwork: kwork.ru/user/r0zvini

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
narchenko_ast
Анатолий 
32 годаКазахстан
7 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$25
10 баллов
4 года назад
Нужен видео ролик в стиле панк
Супер!
Хороший заказчик. Было приятно работать. Не получилось завершить заказ, , из за ситуации с коронавирусом.
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