Готов взяться за работу
Выполняю монтаж видео/аудио.
При необходимости могу отправить примеры работ.
Буду рад сотрудничать.
Мой канал:
www.youtube.com/channel/UCTEHX-vTXw1mMbG2UpZrWug
Мой instagram: @ranime1n
Мой Kwork: kwork.ru/user/r0zvini
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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- Sonata119 просмотров
- YourMusicFromLove103 просмотра
- YourMusicFromLove114 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Было приятно работать. Не получилось завершить заказ, , из за ситуации с коронавирусом.