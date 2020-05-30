Нужен видео ролик в стиле панк

Нужен видео ролик длинной секунд 40-50 для ресторана Bravos в стиле панк. Рисованный. то есть игра света,

https://www.youtube.com/watch?v=AGZnuUv7fGE вот пример светодиода. в такое стиле нужен анимированый ролик. Был такой ролик у компании по доставки Volt но его удалили и поэтому нет этого примера к сожалению.