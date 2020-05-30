Нужен видео ролик в стиле панк

Интервью с 2-3 людьми в офисе компании. Съемка материала на несколько часов (3-5). Разделение и обработка каждого видео на 3-5 равных по длительности (ориентировочно 40 минут) видео.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен видео ролик длинной секунд 40-50 для ресторана Bravos в стиле панк. Рисованный. то есть игра света,
https://www.youtube.com/watch?v=AGZnuUv7fGE вот пример светодиода. в такое стиле нужен анимированый ролик. Был такой ролик у компании по доставки Volt но его удалили и поэтому нет этого примера к сожалению.
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