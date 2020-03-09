2 рекламных ролика для ФБ

Есть 4 ролика с лепкой из пластилина, каждый 10-15 минут, без звука. Надо интересно (!) написать по шагам, что там происходит (создать текстовый файл - таблицу, накладывать на видео ничего не надо). Пример: 1 секунда: Разрезаем пополам 5 секунда: Раскатываем 10 ...