2 рекламных ролика для ФБ

$5
ВидеомонтажЗакрыт4 заявки150 просмотров
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Ищу креативного дизайнера для постоянного сотрудничества. 

Нужно сделать 2 ролика 400х400 по 12-15 секунд плюс по одной картинке под каждое видео. 

Рекламируем Космолот по Украине. 

Примеры - во вложении.

4 года назад
guest_15830387919002
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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