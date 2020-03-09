Программа для видео монтажа, где работает арабсий шрифт

Добрый день! Есть 7 роликов по 10-30 секунд. Нужно нарезать, наложить музыку и собрать все в один ролик для инстаграмма.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Найти программу для видео монтажа:
-можно пользоваться бесплатно
-можно вставлять без проблем арабский шрифт (traditional arabic). что бы слова местами не менял и как на https://quran-online.ru/2:13 выглядело
-что бы базовые функции видео монтажа были: склейка видео, вставка аудио и на фон фотки или видео у аудио, субтитры.
Такие программы точно есть. Вот сделал один, просто почему то не хочет проект оформлять https://yadi.sk/d/et_63pSrCYvwqA
Постоплата рублями 2000 после проверки проги
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