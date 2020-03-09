Программа для видео монтажа, где работает арабсий шрифт

Добрый день

Найти программу для видео монтажа:

-можно пользоваться бесплатно

-можно вставлять без проблем арабский шрифт (traditional arabic). что бы слова местами не менял и как на https://quran-online.ru/2:13 выглядело

-что бы базовые функции видео монтажа были: склейка видео, вставка аудио и на фон фотки или видео у аудио, субтитры.

Такие программы точно есть. Вот сделал один, просто почему то не хочет проект оформлять https://yadi.sk/d/et_63pSrCYvwqA

Постоплата рублями 2000 после проверки проги