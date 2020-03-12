Сделать видеоролик об отеле.

Видео будет транслироваться на двух экранах: 3х2 м 1.5м на 1 метр. Разрешение видео 1920 на 1080 формат mpeg 4. Звука нет. Длительность от 20 секунд.

Из материалов только фотографии и текст. Цель - просто информационная реклама на выставке.

Срок - к утру 12 марта.

Оплата строго яндекс-деньги или Paypal.