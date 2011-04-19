Rubar

Максим Rubar

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка пакета тестов для проекта Rubar.ru

    $500

    Добрый день, для интернет-проекта rubar.ru необходимо: 1. Проанализивать целевую аудиторию сайта 2. Доработать и привести в порядок информационную структуру сайта 3. Разработать туториалы и видео уроки (видео дизайнер есть) ...

    Тестирование сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Галерея виджетов для тулбара

    $30

    Надо сделать страницу галерею виджетов для http://rubar.ru пример http://agentvkontakte.ourtoolbar.com/welcome/ в шапке тулбар, для наглядности лучше взять вот этот mediabar.rubar.ru слева две закладки: список популярных виджетов, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка коммерческого предложения

    $150

    Приветствую. Для проекта http://rubar.ru необходимо разработать дизайн коммерческого предложения 1. сделать скриншот тулбара с набором виджетов и подсказками к ним пример http://rubar.ru/apps/ 2. разработать дизайн шапки предложения 3. оформить контент ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Разработка коммерческого предложения
Максим отличный заказчик, с интересными и четко сформулированными заданиями. Рекомендую, и сам с удовольствием продолжу сотрудничество.
Отлично выполнил задание, качественно и в срок. Будем сотрудничать дальше.
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