Добрый день, для интернет-проекта rubar.ru необходимо: 1. Проанализивать целевую аудиторию сайта 2. Доработать и привести в порядок информационную структуру сайта 3. Разработать туториалы и видео уроки (видео дизайнер есть) ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $500Тестирование сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Надо сделать страницу галерею виджетов для http://rubar.ru пример http://agentvkontakte.ourtoolbar.com/welcome/ в шапке тулбар, для наглядности лучше взять вот этот mediabar.rubar.ru слева две закладки: список популярных виджетов, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $150
Приветствую. Для проекта http://rubar.ru необходимо разработать дизайн коммерческого предложения 1. сделать скриншот тулбара с набором виджетов и подсказками к ним пример http://rubar.ru/apps/ 2. разработать дизайн шапки предложения 3. оформить контент ...Презентации1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
14 лет назад
Максим отличный заказчик, с интересными и четко сформулированными заданиями. Рекомендую, и сам с удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
Отлично выполнил задание, качественно и в срок. Будем сотрудничать дальше.