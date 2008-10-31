Заказывал у Ольги разработку логотипа+фавикона. Что хочется отметить: 1. Быстрое выполнение. Сроки были поставлены весьма сжатые, но и первые эскизы и доработка были представлены раньше дедлайнов. 2. Чёткое соответствие ТЗ. Варианты Ольги нам не подошли. Возможно, в связи с малыми размерами нашего лого и потому необходимостью рисовать растр, а не в вектор. Но понравилась одна из её идей. Будем её дорабатывать.