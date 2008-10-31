Нужно нарисовать логотип для системы управления делами и временем. ТЗ в аттаче. Размер логотипа маленький - 165x36, поэтому возможно вам потребуется растр, а не вектор. По срокам: 2 дня на предоставление 3+ эскизов, затем ещё 2 дня ...
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен логотип для онлайн таск менеджера. Требования: - Размеры 165x35 - Должен вписываться в дизайн (картинка с местом логотипа в приложении) - Должен соотвествовать тематике (тайм менеджемент, таск менеджер). Наши идеи логотипа вы можете найти в приложенном файле, но ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $150
Добрый день, уважаемые коллеги. Требуется дизайн сайта. Тематика - "Новый Фэн-шуй" (Фэн-шуй современности). Плюс его div-ная верстка. "Резиновый" дизайн, 3 колонки. Левая - под навигацию - правая под анонсы и тому подобное. Минимальное разрешение - 1024x768. Цветовая ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
13 лет назад
Замечательный заказчик, точно знающий чего хочет получить от фрилансера. Адекватное, конструктивное общение. Хоть и не удалось довести задуманное до финала, оплата была произведена за потраченное время и труд. Однозначно мои рекомендации Алексею как добропорядочному заказчику! 10 баллов!
Ответный отзыв
Заказывал у Ольги разработку логотипа+фавикона. Что хочется отметить: 1. Быстрое выполнение. Сроки были поставлены весьма сжатые, но и первые эскизы и доработка были представлены раньше дедлайнов. 2. Чёткое соответствие ТЗ. Варианты Ольги нам не подошли. Возможно, в связи с малыми размерами нашего лого и потому необходимостью рисовать растр, а не в вектор. Но понравилась одна из её идей. Будем её дорабатывать.
$120
10 баллов
15 лет назад
Оплату получила. Сотрудничеством довольна. Рекомендую.