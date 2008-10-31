Rur0uni

Алексей Чекушин Rur0uni

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Лого для системы тайм-менеджмента

    $100

    Нужно нарисовать логотип для системы управления делами и временем. ТЗ в аттаче. Размер логотипа маленький - 165x36, поэтому возможно вам потребуется растр, а не вектор. По срокам: 2 дня на предоставление 3+ эскизов, затем ещё 2 дня ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип + favicon

    $50

    Нужен логотип для онлайн таск менеджера. Требования: - Размеры 165x35 - Должен вписываться в дизайн (картинка с местом логотипа в приложении) - Должен соотвествовать тематике (тайм менеджемент, таск менеджер). Наши идеи логотипа вы можете найти в приложенном файле, но ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта фэн-шуй

    $150

    Добрый день, уважаемые коллеги. Требуется дизайн сайта. Тематика - "Новый Фэн-шуй" (Фэн-шуй современности). Плюс его div-ная верстка. "Резиновый" дизайн, 3 колонки. Левая - под навигацию - правая под анонсы и тому подобное. Минимальное разрешение - 1024x768. Цветовая ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Логотип + favicon
Замечательный заказчик, точно знающий чего хочет получить от фрилансера. Адекватное, конструктивное общение. Хоть и не удалось довести задуманное до финала, оплата была произведена за потраченное время и труд. Однозначно мои рекомендации Алексею как добропорядочному заказчику! 10 баллов!
Заказывал у Ольги разработку логотипа+фавикона. Что хочется отметить: 1. Быстрое выполнение. Сроки были поставлены весьма сжатые, но и первые эскизы и доработка были представлены раньше дедлайнов. 2. Чёткое соответствие ТЗ. Варианты Ольги нам не подошли. Возможно, в связи с малыми размерами нашего лого и потому необходимостью рисовать растр, а не в вектор. Но понравилась одна из её идей. Будем её дорабатывать.
Ответный отзыв
Saori-as
Style 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов
$120
10 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта фэн-шуй
Оплату получила. Сотрудничеством довольна. Рекомендую.