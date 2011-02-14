Пишу приложении для OS Android и мне нужен человек который сможет меня проконсультировать, когда это понадобится Оплата по часовая
Мобильные приложениянет заявок
Закрыт
14 лет назад
Пишу приложении для OS Android и мне нужен человек который сможет меня проконсультировать, когда это понадобится Оплата по часовая
Нужно создать простенький файлообменник. На главной странице сайта полоска для загрузки файла, поиск по загруженым файлам и при скачки чтобы открывалась реклама Полное описание скину в личку skype - dreddd76 icq ...