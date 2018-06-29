RuslanKhizetl

Визуализатор интерьеров и экстерьеров. Моделирование 3D моделей

https://www.behance.net/ruslanhized156

Для тех, кто остерегается заказывать визуализацию у незнакомого человека, я предлагаю первый ваш заказ выполнить без предоплаты. Только после того, как вас устроили скорость и качество работы, вы увидели скриншот собранной геометрии в сцене, вы платите предоплату.

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Профессионально занимаюсь визуализацией интерьеров и моделированием различного вида мебели. Работаю штатным сотрудником в одной из лучших дизайнерских студий своего края( все проекты вышлю уже при разговоре). Могу также помочь в визуализации для мебельных каталогов.

От вас требуется только четко составленное техническое задание.

Моя система работы хорошо отлажена благодаря систематизированной работе в команде с профессионалами , вы можете не беспокоиться о сроках и качестве. Все представленные работы выполнены мной ( 3dsmax+Corona)

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Этапы сотрудничества:

1. Составление тз (об этом должен позаботиться заказчик заранее). НУЖНО ПОСТАРАТЬСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ПУНКТОВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ. Это увеличит и скорость выполнения проекта, и непосредственно качество. В него входят обмерный план, план с расстановкой мебели, развертки стен, план потолков, план расстановки светильников, план расстановки розеток и выключателей (при необходимости) подбор мебели и отделочных материалов со ссылками. Если необходим определенный декор в сцене, пожелания и примеры.

2. Построение геометрии. Сцена собирается на основе вашего тз, при необходимости моделируется мебель по индивидуальным эскизам (не более 30%), настраивается освещение.

3. Корректировка текстур и цвета для всех объектов интерьера в соответствие с тз.

4. После согласования 3-го этапа я высылаю вам скриншоты с ракурсов (не более 3 на комнату), после утверждения выполняется черновой рендер для согласования с заказчиком или сразу финальная визуализация в высоком разрешении с пост. обработкой.

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Оплата по схеме: вы присылаете тз, я начинаю работу и отправляю вам скриншот с простроенной геометрией всей сцены, если результат вас устроил, вносите предоплату 50% и оставшиеся 50% после того как я вышлю вам один из финальных рендеров и он вас устроит.

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Стоимость:

225р за м2 визуализация интерьеров в современном стиле.

250 р за м2 визуализация интерьеров в классическом стиле.

Предметная визуализация оцениваются отдельно исходя из сложности модели, объемов заказа и необходимой проработки.

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Для заказа и вопросов можно написать в whatsapp или чат авито.

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