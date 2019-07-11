Ruslan_Butko

Синхронизировать интернет-магазин на OpenCart версии 1.5.6.4 и 1С (Управление небольшой фирмой в Украине. редакция 1.6). Нужно передавать заказы (Имя заказчика/ Цена/ Товар/ Способ доставки/ Комментарии к заказу/ Изменение количества на складе) в 1СНастроить выгрузку товаров с 1С ...
Приветствую Вас на моей странице
Меня зовут Руслан и я занимаюсь созданием сайтов, их поддержкой и оптимизацией.
Если Вам нужен сайт для вашего бизнеса, landing page для мероприятия, или же вы хотите оптимизировать уже существующий сайт, то я с радостью помогу вам с этом.
Портфолио, отзывы, а также более подробное описание моих навыков вы можете посмотреть в моем профиле на фрилансе: https://freelancehunt.com/freelancer/Budyok.html
Связаться со мной можно просто написав в личные сообщения: https://vk.com/id546136175
Или же написать мне в telagram: https://t.me/Ruslan_B2
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- 1С-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад