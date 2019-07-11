Ruslan_Butko

Приветствую Вас на моей странице

Меня зовут Руслан и я занимаюсь созданием сайтов, их поддержкой и оптимизацией.

Если Вам нужен сайт для вашего бизнеса, landing page для мероприятия, или же вы хотите оптимизировать уже существующий сайт, то я с радостью помогу вам с этом.

Портфолио, отзывы, а также более подробное описание моих навыков вы можете посмотреть в моем профиле на фрилансе: https://freelancehunt.com/freelancer/Budyok.html

Связаться со мной можно просто написав в личные сообщения: https://vk.com/id546136175

Или же написать мне в telagram: https://t.me/Ruslan_B2