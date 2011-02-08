Rustiki

Рустам Rustiki

 
53 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$600
10 баллов
14 лет назад
Сайт по продаже инфопродукта ( для AleximA)
Рустам в течение проекта проявил себя только с хорошей стороны как Заказчик и как человек. С таким приятно работать, для таких приятно что-то делать. Спасибо, Рустам - надеюсь новый сайт принесет вам и прибыль и радость!
Обратился к Серафиме, уже примерно представляя, что хочу. Решения принимает очень быстро, в смысл идеи вникает еще быстрее. Благодаря отличному знанию возможностей сайтостроения, объективно, доходчиво и обоснованно комментирует, предлагает и делает то, что я от нее жду. Считаю, что она профессионал в своем деле и достойна всяческих похвал.
Ответный отзыв