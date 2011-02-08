Рустам в течение проекта проявил себя только с хорошей стороны как Заказчик и как человек.
С таким приятно работать, для таких приятно что-то делать.
Спасибо, Рустам - надеюсь новый сайт принесет вам и прибыль и радость!
Обратился к Серафиме, уже примерно представляя, что хочу. Решения принимает очень быстро, в смысл идеи вникает еще быстрее. Благодаря отличному знанию возможностей сайтостроения, объективно, доходчиво и обоснованно комментирует, предлагает и делает то, что я от нее жду. Считаю, что она профессионал в своем деле и достойна всяческих похвал.