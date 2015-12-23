[url=http://xn--80abgj3anawqgw.xn--p1ai/]http://бухгалтернн.рф[/url] этот лэндинг скопировать на хостинг [url=http://185.12.92.157:2222/]http://185.12.92.157:2222/[/url]
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
8 лет назад
[url=http://xn--80abgj3anawqgw.xn--p1ai/]http://бухгалтернн.рф[/url] этот лэндинг скопировать на хостинг [url=http://185.12.92.157:2222/]http://185.12.92.157:2222/[/url]
http://www.del-k.ru/price/ вот отсюда надо сюда на лэндинг бухгалтернн.рф. там есть вкладки для вставки HTML,CSS и загрузка файлов