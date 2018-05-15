SEOPRO_

Алексеев Александр SEOPRO_

 
33 годаРоссия/Рязань
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Профессиональное создание и настройка кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords.

Продвижение сайтов в поисковых системах, коммерческие и некоммерческие тематики, срок от 2х месяцев.

Google Ads

  • Нужно написать несложный sql запрос

    Нужно написать несложный sql запрос, таблицы и связи между ними есть.  Оставляйте сразу ваш скайп, постучу и скину исходники. Сегодня нужно сделать, для тех, кто сейчас свободен.

    SQL
    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад