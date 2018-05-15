Нужно написать несложный sql запрос, таблицы и связи между ними есть. Оставляйте сразу ваш скайп, постучу и скину исходники. Сегодня нужно сделать, для тех, кто сейчас свободен.
Базы данных8 заявок
Закрыт
6 лет назад
Профессиональное создание и настройка кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords.
Продвижение сайтов в поисковых системах, коммерческие и некоммерческие тематики, срок от 2х месяцев.
Нужно написать несложный sql запрос, таблицы и связи между ними есть. Оставляйте сразу ваш скайп, постучу и скину исходники. Сегодня нужно сделать, для тех, кто сейчас свободен.