Ищу работу корректировщика, переводчика или просто наборщика текстов.
Добрый, отзывчивый, люблю доводить начатые дела до конца и стараюсь делать все в лучшем виде. С детства знаком с компьютером. Работаю в Mircosoft Word, немного разбираюсь в Microsoft Excel. Хорошо знаю английский язык. Учусь в институте, много свободного времени, которое с радостью готов уделить работе.
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Переводы
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга