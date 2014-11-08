Ищу работу корректировщика, переводчика или просто наборщика текстов.

Добрый, отзывчивый, люблю доводить начатые дела до конца и стараюсь делать все в лучшем виде. С детства знаком с компьютером. Работаю в Mircosoft Word, немного разбираюсь в Microsoft Excel. Хорошо знаю английский язык. Учусь в институте, много свободного времени, которое с радостью готов уделить работе.