Отлично ориентируюсь в сети интернет, знаю HTML, могу написать простой сайт, установлю и обслужу любое ПО, занимаюсь ремонтом компьютеров, готов тестировать любое ПО.

Обо мне:

Учусь на программиста, 1 курс.

Готов обучаться всему что связано с компьютером!