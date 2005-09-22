SLASH

Гость SLASH

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Отлично ориентируюсь в сети интернет, знаю HTML, могу написать простой сайт, установлю и обслужу любое ПО, занимаюсь ремонтом компьютеров, готов тестировать любое ПО.

Обо мне:

Учусь на программиста, 1 курс.

Готов обучаться всему что связано с компьютером!

HTML