Web - Дизайн Студии "Evest" СРОЧНО требуется на постоянную, удаленную работу менеджер по привлечению клиентов. Наличие ICQ обязательно.
Экономика и Право11 заявок
Закрыт
18 лет назад
Отлично ориентируюсь в сети интернет, знаю HTML, могу написать простой сайт, установлю и обслужу любое ПО, занимаюсь ремонтом компьютеров, готов тестировать любое ПО.
Обо мне:
Учусь на программиста, 1 курс.
Готов обучаться всему что связано с компьютером!
Web - Дизайн Студии "Evest" СРОЧНО требуется на постоянную, удаленную работу менеджер по привлечению клиентов. Наличие ICQ обязательно.
Открывается Web - Design студия. Нужны опытные работники на постоянную удаленную работу: Web - дизайнер: для создания макетов сайтов. Верстальщик: PHP, HTML... Люди умеющие раскручивать сайт. Зарплата договорная.