Saeed-Senior

Саид Saeed-Senior

 
20 летРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Верстка сайтов

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.

Моя цель - помочь вашей цели!

Здравствуйте, меня зовут Саид, я "Frontend" разработчик. Вы можете полностью доверить мне любую работу в плане верстки, сделаю всё надёжно, качественно, адаптивно и оптимизированно.

Мои навыки:

  • HTML, CSS, JS;

  • Препроцессор - SCSS;

  • Библиотеки: Tailwind, Swiper, React;

  • Могу сделать - Mobile First.

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

  • Время минимум вопросов, максимум результата.

  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!


Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал)

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Контактные данные:

Если желаете связаться со-мной пишите на почту "[email protected]".

Буду рад после окончании работы вашему честному отзыву!

JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSReactSCSS
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