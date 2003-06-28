Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.
Моя цель - помочь вашей цели!
Здравствуйте, меня зовут Саид, я "Frontend" разработчик. Вы можете полностью доверить мне любую работу в плане верстки, сделаю всё надёжно, качественно, адаптивно и оптимизированно.
Мои навыки:
HTML, CSS, JS;
Препроцессор - SCSS;
Библиотеки: Tailwind, Swiper, React;
Могу сделать - Mobile First.
Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Время минимум вопросов, максимум результата.
Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Есть возможность работать по договору (безнал)
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Контактные данные:
Если желаете связаться со-мной пишите на почту "[email protected]".
Буду рад после окончании работы вашему честному отзыву!
- Адаптивная верстка лэндинга Dude shape.3 просмотра