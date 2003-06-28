Верстка сайтов

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.

Моя цель - помочь вашей цели!

Здравствуйте, меня зовут Саид, я "Frontend" разработчик. Вы можете полностью доверить мне любую работу в плане верстки, сделаю всё надёжно, качественно, адаптивно и оптимизированно.

Мои навыки:

HTML, CSS, JS;

Препроцессор - SCSS;

Библиотеки: Tailwind, Swiper, React;

Могу сделать - Mobile First.

Работая со мной вы экономите:



Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Время минимум вопросов, максимум результата.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!



Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.



Есть возможность работать по договору (безнал)



Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Контактные данные:

Если желаете связаться со-мной пишите на почту "[email protected]".

Буду рад после окончании работы вашему честному отзыву!