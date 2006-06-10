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Отзывы заказчиков
$3
1 балл
18 лет назад
Сделал очень быстро, а самое главное очень удобный и многофункциональный скрипт получился! Постоянно держит в курсе событий во время разработки скрипта! Очень понравилось как работает человек, буду постоянным клиентом теперь! Молодец, большое тебе спасибо!
Ответный отзыв
Было приятно работать с данным заказчиком: - были даны чёткие ТЗ, пожелания; - все просьбы по доработке высказывались сразу; - перспективный проект; Будем продолжать сотрудничать дальше.