Художник-иллюстратор.

E-mail: [email protected]

VK: vk.com/samgudilin

Telegram: @samgudilin

Instagram: @samgudilin_art

Авторская иллюстрация и разработка персонажей. Я делал работы для: книг, сайтов, соц. сетей, музыкальных групп, принтов на одежду, рекламной продукции (объявлений, плакатов, баннеров и тд.), стикеров (печатных и онлайн) и множество других. Полное портфолио тут: illustrators.ru

ВАЖНО

Работаю только в собственной стилистике. Под другие стили не подстраиваюсь.