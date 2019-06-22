Художник-иллюстратор.
E-mail: [email protected]
Telegram: @samgudilin
Instagram: @samgudilin_art
Авторская иллюстрация и разработка персонажей. Я делал работы для: книг, сайтов, соц. сетей, музыкальных групп, принтов на одежду, рекламной продукции (объявлений, плакатов, баннеров и тд.), стикеров (печатных и онлайн) и множество других. Полное портфолио тут: illustrators.ru
ВАЖНО
Работаю только в собственной стилистике. Под другие стили не подстраиваюсь.
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Портфолио
- Арт к треку "Flex" от Funk Machine. Часть 1785 просмотров
- Шпионка. Иллюстрации для романа "Честь имею!"408 просмотров
- Арты к фильмам (не коммерческие)406 просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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$15/час
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