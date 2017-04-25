Знание различных графических пакетов (Adobe Photoshop‚ Corel Painter)

имеется опыт многочисленных обработок фотографий

- Цветокоррекция

- Ретушь

- Художественная обработка

- Дизайн свадебного альбома

- Обработка свадебных фото

- Создание семейной, свадебной фотокниги

- ФотоАрт

- Монтаж в шаблоны

и многое другое...

Создание баннеров, кнопок, макетов сайта.

ДИЗАЙН САЙТОВ

Работаю быстро, в заданные сроки.

Буду рада взяться за ваше дело.

Оплата обговаривается с каждым индивидуально.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: [email protected]

ICQ386374801