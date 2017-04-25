Знание различных графических пакетов (Adobe Photoshop‚ Corel Painter)
имеется опыт многочисленных обработок фотографий
- Цветокоррекция
- Ретушь
- Художественная обработка
- Дизайн свадебного альбома
- Обработка свадебных фото
- Создание семейной, свадебной фотокниги
- ФотоАрт
- Монтаж в шаблоны
и многое другое...
Создание баннеров, кнопок, макетов сайта.
ДИЗАЙН САЙТОВ
Работаю быстро, в заданные сроки.
Буду рада взяться за ваше дело.
Оплата обговаривается с каждым индивидуально.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: [email protected]
ICQ386374801
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- Кондиционеры и сплит-системы (дизайн ПРОДАЕТСЯ)318 просмотров
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