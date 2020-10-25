SantaCL

Адель SantaCL

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • 3D моделлер.

    $100

    Требуется замоделить или изменить верхнюю одежду для персонажа в Blender. Необходимо создать минимум 10 моделей, включая пиджак, пальто, рубашку и свитер. Ожидается стильный подход к дизайну. Бюджет 7300 рублей за проект. Ищем профессионала для долгосрочного сотрудничества.

    Blender
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищу художника на интересный проект

    $170

    Требуется художник для разработки образа персонажа в стиле Cartoon, включая коллекцию одежды и аксессуаров. Элементы должны быть нарисованы на разных слоях для возможности замены. Необходим тестовый скетч одного из персонажей: гориллы, шимпанзе, имбирного человечка, собаки или девушки. Готовая работа в формате 3000x3000 png. Оплата 12 000 рублей за проект.

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Игровые ролики (геймплей 10-15 мин)

    $2

    Всем привет! Ищу человека для производства роликов – видео игр на андроиде.Игры только по определенной нише. Примеры роликов можно увидеть на каналах: https://www.youtube.com/c/DroidGameplaysTV/videos https://www.youtube.com/channel/UCsEek8qsBuGXBPcEghznLHQ/videos https://www.youtube.com/channel/UC0hWgcc02QfOJiSZ24c4uKQ/videos https://www.youtube.com/c/KidsGamesNEW/videos https://www.youtube.com/c/МультиМульт/videos   ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

Boltyanskiy
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Игровые ролики (геймплей 10-15 мин)
Постановка задачи была ясна, оплатил в срок. С коммуникацией все отлично.
Спасибо! Все очень классно выполнено и с большой ответственностью!
Ответный отзыв