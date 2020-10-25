Требуется художник для разработки образа персонажа в стиле Cartoon, включая коллекцию одежды и аксессуаров. Элементы должны быть нарисованы на разных слоях для возможности замены. Необходим тестовый скетч одного из персонажей: гориллы, шимпанзе, имбирного человечка, собаки или девушки. Готовая работа в формате 3000x3000 png. Оплата 12 000 рублей за проект.