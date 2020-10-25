Требуется замоделить или изменить верхнюю одежду для персонажа в Blender. Необходимо создать минимум 10 моделей, включая пиджак, пальто, рубашку и свитер. Ожидается стильный подход к дизайну. Бюджет 7300 рублей за проект. Ищем профессионала для долгосрочного сотрудничества.
- $1003D-графика5 заявокЗакрыт4 года назад
- $170
Требуется художник для разработки образа персонажа в стиле Cartoon, включая коллекцию одежды и аксессуаров. Элементы должны быть нарисованы на разных слоях для возможности замены. Необходим тестовый скетч одного из персонажей: гориллы, шимпанзе, имбирного человечка, собаки или девушки. Готовая работа в формате 3000x3000 png. Оплата 12 000 рублей за проект.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт4 года назад
- $2
Всем привет! Ищу человека для производства роликов – видео игр на андроиде.Игры только по определенной нише. Примеры роликов можно увидеть на каналах: https://www.youtube.com/c/DroidGameplaysTV/videos https://www.youtube.com/channel/UCsEek8qsBuGXBPcEghznLHQ/videos https://www.youtube.com/channel/UC0hWgcc02QfOJiSZ24c4uKQ/videos https://www.youtube.com/c/KidsGamesNEW/videos https://www.youtube.com/c/МультиМульт/videos ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад