Sanya4

Александр Sanya4

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Атрибуты в две строки

    $10

    Необходимо сделать вывод атрибутов в три строки, на данный момент всё отображается в одну строку пример в файле Безымянный.png. А необходимо сдеалть чтобы отображалось первой строкой названия атрибутов второй строкой первые шесть и третьей ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Вывод атрибутов

    Необходимо сделать горизантальный вывод атрибутов. На данном сайте http://ukrlinza.com.ua/index.php/air-optix-aqua он выводиться в вертикальном положении двумя таблицами в одной имя во второй переменные. А необходимо чтобы выводилось имя и все переменные в горизонтальном положе. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

alexey_manoylo
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
8 баллов
10 лет назад
Атрибуты в две строки
все прошло нормально
Спасибо сделали именно так как хотелось, будем сотрудничать.
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nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Вывод атрибутов
HTML
Четкая задача, быстрая оплата. Всё как надо.
Спасибо, качественно и очень быстро.
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