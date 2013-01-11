на сайте http://ukrlinza.com.ua/index.php/air-optix-aqua уже выведены атрибуты, но немного не подходят по функционалу, необходимо сделать как в прикреплённом Т3 мой скайп pier55966
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
12 лет назад
на сайте http://ukrlinza.com.ua/index.php/air-optix-aqua уже выведены атрибуты, но немного не подходят по функционалу, необходимо сделать как в прикреплённом Т3 мой скайп pier55966
Необходимо сделать вывод атрибутов в три строки, на данный момент всё отображается в одну строку пример в файле Безымянный.png. А необходимо сдеалть чтобы отображалось первой строкой названия атрибутов второй строкой первые шесть и третьей ...
Необходимо сделать горизантальный вывод атрибутов. На данном сайте http://ukrlinza.com.ua/index.php/air-optix-aqua он выводиться в вертикальном положении двумя таблицами в одной имя во второй переменные. А необходимо чтобы выводилось имя и все переменные в горизонтальном положе. ...