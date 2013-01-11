Необходимо сделать горизантальный вывод атрибутов. На данном сайте http://ukrlinza.com.ua/index.php/air-optix-aqua он выводиться в вертикальном положении двумя таблицами в одной имя во второй переменные. А необходимо чтобы выводилось имя и все переменные в горизонтальном положе. ...