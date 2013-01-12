Выполняю верстку (HTML5, CSS3, Responsive, Flexbox, SCSS, PUG)

Выполняю верстку html-страниц(HTML5, CSS3)

- кроссбраузерность (IE 10+; Firefox, Opera, Chrome, Safari)

- Responsiv design

- Flexbox верстка

- Блочная верстка

- чистый и валидный код

- jQuery, адаптация готовых решений

- поддержка после завершения проекта.

Качество превыше всего! Не выполняю работу на скорость.

Не берусь за ту работу, которая мне не по плечу!