Выполняю верстку (HTML5, CSS3, Responsive, Flexbox, SCSS, PUG)
Выполняю верстку html-страниц(HTML5, CSS3)
- кроссбраузерность (IE 10+; Firefox, Opera, Chrome, Safari)
- Responsiv design
- Flexbox верстка
- Блочная верстка
- чистый и валидный код
- jQuery, адаптация готовых решений
- поддержка после завершения проекта.
Качество превыше всего! Не выполняю работу на скорость.
Не берусь за ту работу, которая мне не по плечу!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Спасибо сделали именно так как хотелось, будем сотрудничать.
Ответный отзыв
все прошло нормально
HTML-верстка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#4364