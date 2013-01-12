alexey_manoylo

Алексей alexey_manoylo

 
35 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Выполняю верстку (HTML5, CSS3, Responsive, Flexbox, SCSS, PUG)

Выполняю верстку html-страниц(HTML5, CSS3)

- кроссбраузерность (IE 10+; Firefox, Opera, Chrome, Safari)

- Responsiv design

- Flexbox верстка

- Блочная верстка

- чистый и валидный код

- jQuery, адаптация готовых решений

- поддержка после завершения проекта.

Качество превыше всего! Не выполняю работу на скорость.

Не берусь за ту работу, которая мне не по плечу!

HTMLjQuerySCSS
Отзывы заказчиков
Sanya4
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Атрибуты в две строки
Спасибо сделали именно так как хотелось, будем сотрудничать.
все прошло нормально
Ответный отзыв
HTML-верстка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
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