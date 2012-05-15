Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
12 лет назад
Оценка 100 баллов. Сделал мгновенно именно то, что нужно. Программа работает как часики, даже с большим объемом данных. Очень доволен работой!
Ответный отзыв
Всё ясно, четко и прозрачно. Оплата мгновенная. Впечатления положительные)
$30
10 баллов
12 лет назад
Один из лучших с кем я работал, а работаю я с фрилансерами постоянно. Рекомендую
Ответный отзыв
Адекватный и положительный заказчик. Знает чего хочет. Рекомендую.
Веб-программирование
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#812
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#862
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1261
Интернет-магазины
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1434
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1784
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#2233
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#5587