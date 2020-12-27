SaphireXD

Богдан SaphireXD

 
26 летРоссия/Грязовец
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Вольный художник в стиле Digital-art

Начинающий дизайнер, рису. в paint tool sai 2 ,работаю в Фотошопе. Могу оформить группу в соц. сетях  или нарисовать комикс. А может вам нужна иллюстрация? Обо всём договоримся.

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
umakemesad
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Обложки к видео на ютуб
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!