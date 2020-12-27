Вольный художник в стиле Digital-art
Начинающий дизайнер, рису. в paint tool sai 2 ,работаю в Фотошопе. Могу оформить группу в соц. сетях или нарисовать комикс. А может вам нужна иллюстрация? Обо всём договоримся.
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$20
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Портфолио
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- Шапка для группы вк98 просмотров
- Портрет91 просмотр
- Рисунок для веб сериала89 просмотров
- Corgi Mateo comics65 просмотров
- Хайлайты(Актуальное) для Инстаграмм51 просмотр
- Оформление шапки на YouTube54 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!