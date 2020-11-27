SashaEgorov

Александра SashaEgorov

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевод на английский язык

    Ищу человека на переводы. Важно знание делового английского. Задача перефразировать на английском текст для email и соц.сетей (Тексты маленькие). А так же переводить ответы на русский.

    Переводы70 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Переводчик с русского на английский

    Ищу человека на периодическую работу по-переводам. Важно знание делового английского. Задача перефразировать на английском текст для email  и соц.сетей (Тексты маленькие). А так же переводить ответы на русский.

    Переводы82 заявки
    Закрыт
    4 года назад