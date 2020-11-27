SashaEgorov

Ищу человека на переводы. Важно знание делового английского. Задача перефразировать на английском текст для email и соц.сетей (Тексты маленькие). А так же переводить ответы на русский.
Переводы70 заявок
Закрыт
4 года назад
Ищу человека на переводы. Важно знание делового английского. Задача перефразировать на английском текст для email и соц.сетей (Тексты маленькие). А так же переводить ответы на русский.
Ищу человека на периодическую работу по-переводам. Важно знание делового английского. Задача перефразировать на английском текст для email и соц.сетей (Тексты маленькие). А так же переводить ответы на русский.