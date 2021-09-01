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Саша Самохина
Sashaneshny
Sashaneshny
32 года
Украина
/
Винница
2 года на
фриланс
-бирже
Была
2 года назад
2 отзыва
Описание профиля отсутствует
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$308
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Сделать сайт
$238
Сделать сайт на фигме
Сайты «под ключ»
1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Дизайн сайта
$70
Нужно сделать дизайн сайта
Дизайн сайта
Дизайн сайтов
1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Тимур
neskl
27 лет
Кипр
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
8 отзывов
$238
10 баллов
2 года назад
Сделать сайт
Все отлично
Все прошло отлично
Ответный отзыв
Тимур
neskl
27 лет
Кипр
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
8 отзывов
$70
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайта
Всё отлично)
Всё прошло хорошо
Ответный отзыв
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Заказы
2
Отзывы фрилансеров
2
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