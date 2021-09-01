Sashaneshny

Саша Самохина Sashaneshny

 
32 годаУкраина/Винница
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$308
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
neskl
Тимур 
27 летКипр
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$238
10 баллов
2 года назад
Сделать сайт
Все отлично
Все прошло отлично
Ответный отзыв
neskl
Тимур 
27 летКипр
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$70
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайта
Всё отлично)
Всё прошло хорошо
Ответный отзыв