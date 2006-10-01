Образование:

Высшее. Московский психолого-социальный институт, факультет экономики и права, специальность - юрист.

Опыт работы:

08.2005г. – 14.09.2006г. ООО «Дизайн-студия E-prime». Должность – web-дизайнер. Должностные обязанности: создание макетов web-сайтов, технический дизайн, отрисовка логотипов, фирменного стиля. Имеются рекомендации.

10.2006г. по настоящее время Mail.ru, web-дизайнер.

Дополнительное образование:

Курсы фотографиии, Фотостудия Павла Смирнова.

Работа в системе Adobe Photoshop CS для профессионалов, Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана.

Работа в системе QuarkXPress, Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана.

Основы HTML и CSS, Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана.

Дополнительные навыки:

Adobe Photoshop CS (навык работы с планшетом), Corel Draw, QuarkXPress.

Опыт работы с фототехникой.

Иностранный язык - английский.

Наличие водительских прав категории «В».

Личные качества:

Хороший художественный вкус, коммуникабельность, целеустремленность, умение работать в команде.

Увлекаюсь фотографией, психологией.