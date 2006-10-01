Образование:
Высшее. Московский психолого-социальный институт, факультет экономики и права, специальность - юрист.
Опыт работы:
08.2005г. – 14.09.2006г. ООО «Дизайн-студия E-prime». Должность – web-дизайнер. Должностные обязанности: создание макетов web-сайтов, технический дизайн, отрисовка логотипов, фирменного стиля. Имеются рекомендации.
10.2006г. по настоящее время Mail.ru, web-дизайнер.
Дополнительное образование:
Курсы фотографиии, Фотостудия Павла Смирнова.
Работа в системе Adobe Photoshop CS для профессионалов, Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана.
Работа в системе QuarkXPress, Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана.
Основы HTML и CSS, Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана.
Дополнительные навыки:
Adobe Photoshop CS (навык работы с планшетом), Corel Draw, QuarkXPress.
Опыт работы с фототехникой.
Иностранный язык - английский.
Наличие водительских прав категории «В».
Личные качества:
Хороший художественный вкус, коммуникабельность, целеустремленность, умение работать в команде.
Увлекаюсь фотографией, психологией.