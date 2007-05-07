Schelawski

Алексей Желавский Schelawski

 
50 летГермания/Кёльн
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Consultant

  • Разработка parser'а веб-контента

    Мы намерены расширить имеющуюся базу данных (веб-контент), используя программу для сканирования сайтов (site scraping). Для этих целей у нас есть разработанная нами программа, которая сканирует страницы с объектами недвижимости и сохраняет и их в базе. ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка службы по удалению спама

    Для удаления спама и нежелательного контента из продуктивной базы данных (postgres) необходимо разработать процедуру, которая очень перфомантно будет проверять содержимое таблиц и закрывать нежелательные записи для публичного доступа. Как более сложный вариант мы рассматриваем возможности ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Администрирование веб-приложения (веб 2.0)

    На постоянную работу ищем специалиста для администрирования системы управления закладками, разработанной на технологии J2EE, Hibernate и базе данных Postrgres. Для обеспечения надёжности и балансирования нагрузки необходима установка кластерной системы. Претендующий на эту вакансию специалист должен: — ...

    PostgreSQLApache
    Настройка сервера/ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад