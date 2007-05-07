Schelawski

Нужен специалист, который настроит соединение с базой данных и оптимирует работу Apache2.2 на Windows 2003 Enterprise с PHP 5.2. Не можем сами решить проблему. Всё необходимое ПО установлено и работает.
- Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Мы намерены расширить имеющуюся базу данных (веб-контент), используя программу для сканирования сайтов (site scraping). Для этих целей у нас есть разработанная нами программа, которая сканирует страницы с объектами недвижимости и сохраняет и их в базе. ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт17 лет назад
Для удаления спама и нежелательного контента из продуктивной базы данных (postgres) необходимо разработать процедуру, которая очень перфомантно будет проверять содержимое таблиц и закрывать нежелательные записи для публичного доступа. Как более сложный вариант мы рассматриваем возможности ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
На постоянную работу ищем специалиста для администрирования системы управления закладками, разработанной на технологии J2EE, Hibernate и базе данных Postrgres. Для обеспечения надёжности и балансирования нагрузки необходима установка кластерной системы. Претендующий на эту вакансию специалист должен: — ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад