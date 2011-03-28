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Прочее4 заявки
Закрыт
13 лет назад
Тема реферата :Концепция социализма в экономическом наследии Ленина и Сталина
Написание курсовой на любую тему из списка . Гост.
Задание в файле
Тема :" Права несовершеннолетних в семейном праве и их защита посредством гражданского процессуального права" Курсовая работа , 25-30 стр.
Тема: "Демократия как ценность и форма государственного устройства" Работа объемом 20-25 машинописных страниц.
Тема : Экономическая природа дефицита и методы его регулирования Объем работы составляет 25-30 страниц машинописного текста. Интервал - полуторный. Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта- 14