Scoal

Александр Scoal

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$32
10 баллов
13 лет назад
Курсовая по трудовому праву
Спасибо за сотрудничество. Очень довольна!
Благодарю за своевременное и качественное выполнение курсовой работы . Рекомендую всем.
Ответный отзыв
merem
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Проект на Delphi
Delphi
Отличный заказчик! Рекомендую!