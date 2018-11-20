Веб-программирование/Поддержка сайтов/Администрирование
Добро пожаловать.
Выполняю различную работу. Точнее указано в заголовке страницы (это не всё, точнее в лс! : ) .
Выполняю в самые короткие сроки(зависит от заказчика) .
Работаю на совесть, всегда рад новым заказам.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Все отлично и в срок.
Ответный отзыв
Отличный заказчик , понятное ТЗ . Быстрая оплата)
$2
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена на 5+! Быстро и качественно!! Спасибо, буду обращаться и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Хорошо поставлена задача и быстрая оплата. Отличный заказчик .