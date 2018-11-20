SearchJS

Дима SearchJS

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-программирование/Поддержка сайтов/Администрирование

Добро пожаловать.

Выполняю различную работу. Точнее указано в заголовке страницы (это не всё, точнее в лс! : ) .

Выполняю в самые короткие сроки(зависит от заказчика) .

Работаю на совесть, всегда рад новым заказам.

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0 из 5

Отзывы заказчиков

senutaka
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Копипастинг отзывов в интернет-магазин
Все отлично и в срок.
Отличный заказчик , понятное ТЗ . Быстрая оплата)
Ответный отзыв
artemus_swe
Артемий 
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Отредактировать текст 1000 знаков
Работа выполнена на 5+! Быстро и качественно!! Спасибо, буду обращаться и в дальнейшем.
Хорошо поставлена задача и быстрая оплата. Отличный заказчик .
Ответный отзыв