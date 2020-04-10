Резюме

Приветствую Вас у меня в профиле.

Меня зовут Павел и я front-end разработчик уже более 4-х лет. У меня есть своя команда какая покрывает все навыки, необходимые для создания сайтов под ключ. Люблю работать над интересными и сложными проектами.

Основные специализации по каким я работаю:

Разработка сайтов под ключ

Верстка по макету (с/без натяжки на Wordpress)

Установка и настройка CMS

К работе отношусь серьезно, учитываю пожелания клиента! Всегда на связи! Буду рад сотрудничеству!