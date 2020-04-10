SedoyPavel

Павел Седой SedoyPavel

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Резюме

Приветствую Вас у меня в профиле.

Меня зовут Павел и я front-end разработчик уже более 4-х лет. У меня есть своя команда какая покрывает все навыки,  необходимые для создания сайтов под ключ. Люблю работать над интересными и сложными проектами.

Основные специализации по каким я работаю:

  • Разработка сайтов под ключ
  • Верстка по макету (с/без натяжки на Wordpress)
  • Установка и настройка CMS
К работе отношусь серьезно, учитываю пожелания клиента! Всегда на связи! Буду рад сотрудничеству!

Портфолио

Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#1292
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#3674