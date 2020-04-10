Резюме
Приветствую Вас у меня в профиле.
Меня зовут Павел и я front-end разработчик уже более 4-х лет. У меня есть своя команда какая покрывает все навыки, необходимые для создания сайтов под ключ. Люблю работать над интересными и сложными проектами.
Основные специализации по каким я работаю:
- Разработка сайтов под ключ
- Верстка по макету (с/без натяжки на Wordpress)
- Установка и настройка CMS
Портфолио
- Верстка сайта92 просмотра
- Адаптивная верстка + посадка на wordpress89 просмотров
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#1292
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#3674