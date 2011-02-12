SenTiK

Валентина SenTiK

 
34 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка каркаса

    Нужно сверстать каркас HTML + CSS атач смотрите... только каркас и все ничего больше Что бы корректно отображалось в IE 6-9, FF, Opera, Chrom.

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настройка Joomla

    http://demo.bityak.com/Melitor/ Поиск как-то не понятно работает. http://demo.bityak.com/Melitor/index.php?searchword=%D0%A2%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0&amp;ordering=&amp;searchphrase=all&amp;Itemid=62&amp;option=com_search&amp;lang=ru делал поиск по слову ТЕПЛОГЕНЕРАТОР и не нашло ничего 4. http://demo.bityak.com/Melitor/index.php?option=com_xmap&amp;sitemap=1&amp;Itemid=64&amp;lang=ru в карту сайта выводить каталог товаров 5. при клике на группу товаров http://demo.bityak.com/Melitor/index.php?page=shop.browse&amp;category_id=1&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1&amp;lang=ru не выводим Лидеры продаж и Новости 6. http://demo.bityak.com/Melitor/index.php?page=shop.browse&amp;category_id=2&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1&amp;lang=ru Вывод подгрупп ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад