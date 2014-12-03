Возьмусь за любую не пыльную работу, с возможностью совмещения с основной.

2 года работаю сис.админом, есть опыт в сложных переговорах (1 год в банке в должности ведущий специалист - отд. Взыскания), Спец. Word, Excel, PowerPoint, Access, наполнение сайтов (групп VK) контентом\администрирование, написание текстов, небольшой опыт в растровой и векторной графиках, настройка ПК удаленно.